ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники военной полиции Центрального военного округа доставили в пострадавший от катастрофического наводнения город Тулун (Иркутская область) около 10 тонн гуманитарного груза. Горожане смогут получить продовольствие, питьевую воду, одежду и предметы первой необходимости.

Прибыв на место, военные приступили к очищению воды, обеззараживанию местности. Они пекут для местных жителей хлеб и оказывают им медицинскую помощь. Более чем 2 тысячам жителей были сделаны прививки. По просьбе местных властей военнослужащие восстановили более 3 километров дороги, оказали помощь в запуске городского водопровода.

Ранее президент России Владимир Путин, посетив район бедствия с инспекцией, заявил, что подразделения армии и других силовых ведомств останутся в Иркутской области вплоть до особого распоряжения.