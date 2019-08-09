ИА «Ореанда-Новости». Эксперт в области обороны и нацбезопасности Кайл Мизоками в своей статье для издания National Interest порассуждал о возможном столкновении американского истребителя пятого поколения F-22 и российского Су-57 и рассказал,. По словам специалиста,

Так, F-22 Raptor назван сильным бойцом за счёт своей скрытности. Американский самолёт в случае уклонения от радара противника способен устроить засаду и нанести скрытый удар, что делает его опасным на близких расстояниях.

При этом Су-57 может обнаруживать и устранять угрозы даже на больших расстояниях благодаря своему уникальному радару, а скоростные возможности самолёта позволяют ему быстро наносить удар или уходить от потенциальной опасности.

«Как только два противоборствующих истребителя окажутся в поле видимости, комбинация маневренности Су-57, инфракрасного поиска и отслеживания сделает его смертельным противником», - пишет Мизоками.

Эксперт отмечает, что о российском новом истребители известно не так много, поэтому сложно предположить, как завершится реальный бой, однако его системы поиска, слежения и маневренность дают ему преимущество перед американским самолётом.

«Если эти двое когда-либо встретятся, это будет битва на века, но будем надеяться, что этого не произойдет, и мы сможем лишь предполагать, как сложится бой», - добавил Микозами.

Напомним, ранее в августе были названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35. Об этом рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин. Он отметил, что Су-57 оснащен уникальным радаром. Его элемент АФАР Х- и L-диапазона расположен не только в передней части фюзеляжа, но также на бортах и отклоняемых носках крыла. Это позволяет истребителю просматривать воздушное и наземное пространство на сотни километров.

«Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения — ни на F-22, ни на F-35, ни на китайском J-20. А закон воздушного боя известен: первым увидел — первым выстрелил, значит, победил», — цитирует эксперта ТАСС. Кроме того, Литовкин указал и на отклоняемые векторы тяги на двигателях Су-57, за счёт которых он становится сверхманевренным, способным крутиться в небе на одном месте, летать килем вперёд и останавливаться прямо в воздухе. Эксперт отметил, что такие способности дают самолёту возможность исчезнуть с радаров противника и сбить прицелы ракет, выйдя из-под удара.