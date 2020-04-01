ИА «Ореанда-Новости» . Российские специалисты совместно с итальянскими коллегами начали оборудовать отделения интенсивной терапии в госпитале в Бергамо для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает издание «Правда.Ру»



В начале апреля госпиталь будет готов принять пациентов. Он рассчитан на 142 пациента. Здесь будут работать интернациональные бригады специалистов.Также военные врачи-эпидемиологи проводят полную санитарную дезинфекционную обработку объектов многих городов Италии.

Ранее сообщалось, что российские военные медики начали дезинфицировать города в Италии. Дезинфекция Бергамо началась 27 марта.