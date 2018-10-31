ИА «Ореанда-Новости» Вооружённые силы и наблюдатели из восьми арабских стран собираются в Египте для учений. Учения начинаются в субботу. Египетские военные заявили в среду, что это может превратиться в региональный пакт для противодействия влиянию Ирана.

Администрация президента США Дональда Трампа тихо подталкивает арабские страны Персидского залива вместе с Египтом и Иорданией начать собирать то, что некоторые чиновники Белого дома назвали “арабским НАТО” суннитских мусульманских союзников, чтобы противостоять шиитской власти Ирана.

Коалиция арабских государств, возглавляемая Саудовской Аравией, уже вмешивается в войну в Йемене, нанося воздушные удары по силам хуситов, которые контролируют большую часть севера страны, включая столицу Сана.

В заявлении на своей странице в Facebook египетский военный представитель заявил, что воздушные, наземные, военно-морские и специальные силы из Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна и Иордании начали прибывать в Египет для учений под названием “Щит арабов 1”, которые должны состояться с 3 по 16 ноября этого года.

Наблюдатели из Ливана и Марокко также примут участие в манёврах, сообщил пресс-секретарь полковник Тамер аль-Рефай.

Рефай сказал, что учения были частью усилий Египта по укреплению военного сотрудничества с другими арабскими странами, но отказался обсуждать то, могут ли они превратиться в какой-то военный союз.

Катар не участвует в учениях с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом, а также Оманом.

Белый дом подтвердил в июле, что он работал над концепцией альянса со своими региональными партнёрами в течение нескольких месяцев. Источник в США сказал, что саудовские чиновники подняли идею пакта безопасности до того, как Трамп посетил королевство в прошлом году, когда он объявил о массовой сделке с оружием, но предложение создания нового военного альянса не прошло мимо.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал во вторник к прекращению военных действий в Йемене и заявил, что переговоры под руководством ООН о прекращении гражданской войны должны начаться в следующем месяце.

Раннее сообщалось, что страны НАТО начинают военные учения "оборонительного" принципа в Северной Европе у границы с Россией.