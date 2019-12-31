ИА «Ореанда-Новости». В американской армии ввели запрет на использование военнослужащими приложения TikTok, пишет «МК».



Дело в том, что власти США заподозрили приложение в краже данных пользователей. В армии США назвали эту программу угрозой безопасности, поэтому военные не смогут ей пользоваться на служебных телефонах.



Напомним, что TikTok является китайской социальной сетью, пользователи которой могут создавать и просматривать небольшие развлекательные видео.