ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Тайланде во время операции по спасению детей в пещере, погиб военный водолаз в отставке. Мужчина ранее служил в спецназе Тайланда, сейчас он принимал участие в спасении заблокированных наводнением детей по собственному желанию, в качестве волонтёра. Сообщили об этой трагедии местные власти.

Мужчина погиб в десять часов вечера в четверг 5 июля, по тайскому времени это случилось около двух часов ночи. Бывший военный дайвер потерял ориентировку, когда возвращался из пещеры. Он доставлял детям баллоны с кислородом, рассказал вице-губернатор провинции Чианграй.

Мужчина потерял сознание, но реанимационные действия не вернули его к жизни. Его звали Самарн Кунан, ему было 38 лет, и он погиб на 13-й день спасательной операции.

Эта гибель профессионального «морского котика» вызвала сомнение, что операция по спасению детей может увенчаться успехом. Учитывая, что детей планируют спасать под водой. Однако руководитель военных водолазов отметил, что при выводе детей, будет соблюдаться особая осторожность.



Напомним, 23 июня рядом со входом в пещеру сотрудниками парка были найдены мотоцикл и велосипеды. Как оказалось, эти вещи принадлежали местному футбольному клубу, в пещере находилось двенадцать детей от 11 до 16 лет вместе с молодым 25-летним тренером. Пещеру затопило из-за ливней, но она имела протяжённость десять километров, несколько входов и залов, где люди могли укрыться от воды. Тогда власти организовали операцию по спасению.

Когда людей нашли, они пробыли внутри уже десять дней. В данный момент разрабатывается операция, как детей вызволить из западни. Но наиболее вероятный вариант – под водой. Так как ждать спада воды можно месяцы. Сейчас детям и их тренеру уже доставили комплекты для подводного плавания, водолазы обучают ими пользоваться.

По прогнозам, дожди могут усилиться, сейчас там насосы откачивают воду по одному сантиметру за каждый час. В случае усиления дождей, все эти старания окажутся бесполезными. Военные считают, что время у детей лимитировано.



