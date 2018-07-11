



ИА «Ореанда-Новости» . Журналисты газеты «The Times» подготовили и опубликовали материалы, из которых стало ясно, что в вооружённых силах Германии наметился серьёзный финансовый кризис. Согласно сведениям Федеральной аудиторской палаты Германии, пренебрежительное отношение правительства к финансированию армии привело к тому, что сегодня в вооружённых силах ФРГ обнаружилась острая нехватка оружия, также проблемы есть и в формировании личного состава.

После того, как президент Соединённых Штатов Америки выступил с заявлением, что США возможно потребуют возмещения просроченных выплат европейских стран в бюджет Североатлантического альянса, Федеральная аудиторская палата Германии заявила, что доклад об острой нехватке вооружения, запасных частей и проблемах с личным составом армии не был должным образом донесён до Бундестага. Трамп в привычной ему манере высказался, что лидеры европейских государств, в том числе и Ангела Меркель, экономят на обороне своих стран. В свою очередь Соединённые Штаты исправно вкладывают средства в вооружение и развитие Североатлантического альянса.





Издание «The Times» опубликовало нелицеприятную информацию о немецкой армии, например, в 2014 году во время учений НАТО из-за нехватки вооружения немецкие танкисты были вынуждены установить на башню танка метлу вместо пулемёта. Также «The Times» сообщило, что только 4 немецких истребителя готовы к боевым действиям, а всего на вооружении Германии их стоит 128. Кроме этого, все шесть немецких подводных лодок выведены из эксплуатации.





Заявление Трампа и последовавший за ним доклад аудиторской палаты поставили Урсулу фон дер Ляйен, министра обороны Германии, в неловкое положение, ведь именно министр обороны Германии в 2013 году заявила об открытости в вопросах обороны стран-участников НАТО. Теперь выяснилось, что отчёты Министерства обороны Германии не уточняли информацию о частичном функционировании систем вооружения страны.





Высказывания Дональда Трампа говорят о том, что он считает своевременное и достаточное финансирование военно-политического блока НАТО одной из важнейших задач Североатлантического альянса. Трамп считает, что расходы стран в оборонном направлении должны составлять не менее 2 % от ВВП государства. В свою очередь Урсула фон дер Ляйен утверждает, что расходы Германии на оборону смогут достигнуть 1,5 % от ВВП страны только к 2025 году.