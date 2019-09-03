ИА «Ореанда-Новости» Восемь детей погибли, ещё двое получили ранения в результате нападения мужчины, вооружённого ножом, на начальную школу в китайской провинции Хубэй. Пострадавшие госпитализированы.

Местная полиция сообщила, что нападение произошло 2 сентября на территории школы «Чаоянпо» в автономном округе Эньши. Злоумышленник был задержан на месте преступления. Известно, что это 40-летний мужчина по фамилии Юй.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют все обстоятельства трагедии.