ИА «Ореанда-Новости». Азовское мора можно по праву назвать яблоком раздора в отношениях между Россией и Украиной. Обе страны имею выход к нему, но морское сообщение с Чёрным морем возможно только через Керченский пролив. После присоединения Крыма оба берега заветного пролива оказались под контролем России, что значительно осложняет международную торговлю для Украины и вынуждает ее идти на переговоры.

Конфликт между двумя странами тянется ещё с 2014 года по нескольким направлениям. Но пока что дела складываются для Украины весьма неудачно: вдвое сократилось судоходное движение, Мариуполь отрезан от мира по воде, а Россия усилила своё присутствие до сорока кораблей.

После аннексии Крыма у России не было возможности сухопутной связи с полуостровом – отсюда и возникла потребность в возведении Крымского моста, строительство которого закончилось сравнительно недавно и было встречено бурным ликованием в России и некоей завистью за рубежом, потому как мало кто верил, что страна сможет реализовать такой сложный проект.

Украинская сторона протестовала, но безуспешно. Россия тоже не отставала и усиливала давление на Украину, используя весьма остро заточенный инструмент - межгосударственное соглашение о сотрудничестве при использовании Азовского моря. Этому «инструменту» уже без малого 14 лет. В соглашении между Москвой и Киевом прописывалось разрешение пограничникам задерживать и проверять корабли сторон в Азовском море. Прежде к этому соглашению прибегали только в особых случаях, но за период с конца апреля до середины июля Россия намеренно и целенаправленно, как утверждал Владимир Омелян, подвергла проверке более 100 судов. Притом один и тот же корабль можно остановить около четырёх раз, и каждая многочасовая проверка сильно задерживает любое морское сообщение, поэтому такие действия со стороны России больше напоминали экономическую блокаду. Но ответственные за пограничный контроль все эти обвинения опровергали, ссылаясь на то, что участившиеся проверки не больше чем меры безопасности.

И чем ближе было заветное окончание строительства, тем сильнее страны провоцировали друг друга. Например, Украина завела дело на капитана рыболовецкого судна из России за, якобы, нелегальный въезд, за что в ответ Россия объявила взявших судно пограничников в международный розыск.