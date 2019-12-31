ИА «Ореанда-Новости». Власти Греции сообщили, что в камерунском порту Лимбе было совершено нападение на стоящий на якоре танкер HAPPY LADY, пишет «МК».



В результате нападения восемь человек из 28 членов экипажа были похищены. Ещё одного моряка ранили. Среди похищенных пять граждан Греции, двое граждан Филиппин и один - Украины. Ранение получил гражданин Греции.



Информацию в МИД Греции передал оперативный центр портовой службы и береговой охраны.