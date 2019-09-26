ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники МВД и СК задержали восьмерых мужчин по делу об убийстве депутата законодательного собрания Сидоровой и членов её семьи.

Убийство было совершено в 2012 году. Депутат Раменского района Татьяна Сидорова и трое её родственников отказались передать земельные участки преступникам. Помимо этого, мужчины обвиняются в нападении на предпринимателя, отказавшегося передавать им прибыль, в результате чего бизнесмен скончался.

Следователи рассказали, что участники организованной преступной группировки занимались вымогательствами, причинением вреда здоровью, убийствами, незаконным хранением боеприпасов и оружия.