ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения порекомендовала лекарство для самолечения от нового коронавируса. Пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер призвал исключить при самолечении ибупрофен и лекарства, содержащие его.

Он заявил, что лучше предпочесть ибупрофену, который повышает уровень смертности, парацетамол. Линдмайер отметил, что пока не хватает данных о том, как именно ибупрофен влияет на организм, подверженный вирусу, и эксперты занимаются его изучением.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Всего в мире заражено более 160 человек, в России – 93 человека.