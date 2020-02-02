02.02.2020, 07:32
ВОЗ проинформировала о первом умершем человеке от коронавируса за пределами КНР
ИА «Ореанда-Новости». На Филиппинах была зафиксирована первая смерть от коронавируса вне территории КНР. В филиппинском представительстве Всемирной организации здравоохранения заявлено, что умер мужчина сорока четёрех лет из Уханя.
Выходец из Уханя умер на Филлипинах первого февраля.
Россия с связи с распространением коронавируса вынуждена была закрыть границы с КНР. Закрыть границы с Китаем распорядился Михаил Мишустин, работающий председателем правительства РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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