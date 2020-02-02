ИА «Ореанда-Новости». На Филиппинах была зафиксирована первая смерть от коронавируса вне территории КНР. В филиппинском представительстве Всемирной организации здравоохранения заявлено, что умер мужчина сорока четёрех лет из Уханя.



В сообщении есть уточнение, что умерший был на Филиппинах вторым больным, у кого обнаружили коронавирус.Выходец из Уханя умер на Филлипинах первого февраля.Россия с связи с распространением коронавируса вынуждена была закрыть границы с КНР. Закрыть границы с Китаем распорядился Михаил Мишустин, работающий председателем правительства РФ.