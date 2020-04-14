ИА «Ореанда-Новости». ВОЗ сочла коронавирус в 10 раз более смертоносным, чем свиной грипп.

Издание Independent сообщило, что Всемирная организация здравоохранения признала, что COVID-19 намного опаснее, чем вспышка вируса H1N1, который поразил планету десятилетие назад.

Пандемия свиного гриппа, которая возникла и начала набирать обороты в начале 2009 года и продлилась до августа 2010 года, потрясла мир и коснулась миллионов человек. Тогда зафиксировали свыше 1,6 миллиона случаев заболевания, из которых 18 449 закончились летальным исходом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил, что пандемия коронавируса, которая захватила планету в начале 2020 года, опередила H1N1 по количеству жертв. Он подчеркнул, что коронавирус быстро распространяется и уносит много жизней. На сегодняшний день в мире зафиксировано свыше 1,7 миллиона случаев заражения и более 110 тысяч смертельных исходов.



Это также связано с тем, что, несмотря на призывы ВОЗ к правительствам всего мира ослаблять ограничения постепенно, страны, в том числе США и Испания, стремятся как можно скорее вновь сделать своё общество открытым. Некоторые государства столкнулись с тем, что число заболевших увеличивается в разы за считанные дни. При этом заболевание замедляется гораздо медленнее, чем ускорятся. Это означает, что меры контроля должны приниматься медленно и под контролем.

Гебрейесус отметил, что страны, в которых инфекционные вспышки проходят с большим ущербом, дают более чёткое представление об этом вирусе, о том, как он ведёт себя, как его остановить и как с ним бороться. «Победить инфекцию получится при помощи раннего выявления, тестирования, изоляции и отслеживания каждого контакта заразившихся пациентов. Эти действия помогут предотвратить дальнейшее распространение вируса», - заявил глава ВОЗ. Затем он обратился к властям с просьбой рассмотреть влияние вируса на здоровье человека в качестве первоочерёдной задачи при смягчении социальных мер самоизоляции.

Ранее с призывом смягчить режим самоизоляции выступал Дональд Трамп, который неоднократно предлагал вернуться к более свободному течению жизни, чтобы уменьшить ущерб, нанесённый коронавирусом мировой экономике. Однако многие штаты отказались поддержать данную точку зрения, посчитав, что раннее снятие ограничений, в конечном счёте, приведёт к более затяжной эпидемии и к большему количеству жертв.