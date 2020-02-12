12.02.2020, 22:31
ВОЗ сообщила об отправке средств медзащиты в 18 стран мира
ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения отправила медицинские маски, перчатки и халаты в 18 стран мира, пишут «Известия».
По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, поставки средств медзащиты будут продолжаться и дальше.
Он также заявил, что организация проводит более глубокие исследования для выявления источника коронавируса и предотвращения его дальнейшей передачи от животных человеку.
По последним данным, китайским коронавирусом заразились более 44 тысяч человек. Летальных случаев было зафиксировано более тысячи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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