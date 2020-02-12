ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения отправила медицинские маски, перчатки и халаты в 18 стран мира, пишут «Известия».



По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, поставки средств медзащиты будут продолжаться и дальше.



Он также заявил, что организация проводит более глубокие исследования для выявления источника коронавируса и предотвращения его дальнейшей передачи от животных человеку.



По последним данным, китайским коронавирусом заразились более 44 тысяч человек. Летальных случаев было зафиксировано более тысячи.