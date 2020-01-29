ИА «Ореанда-Новости». Комитет Всемирной организации здравоохранения решил провести 30 января заседание, на котором примет решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса.



По итогам заседания комитет даст рекомендацию генеральному директору ВОЗ о том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную озабоченность.



Напомним, по последним данным, от нового вируса скончались уже 132 человека. Всего инфицированных по всему миру зарегистрировано около шести тысяч.