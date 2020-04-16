. Об этом сделал заявление представитель ВОЗ Ханс Клюге, сообщает ТАСС.Клюге сказал ,что из некоторых государств Европы приходят позитивные сообщения по поводу ситуации с коронавирусом. При этом он указал на то, что впечатления от этих позитивных новостей омрачаются тем, что в других государствах число новых случаев инфицирования коронавирусом стабильно увеличивается.Представителем ВОЗ среди стран, в которых происходит стабильное увеличение числа инфицированных коронавирусом, были названы Великобритания, Белоруссия, Турция, Украина и Россия.