16.04.2020, 13:29
ВОЗ выразила беспокойство в связи с распространением инфекции коронавируса в России
ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство из-за положения дел с распространением инфекции в РФ и в ряде других государств. Об этом сделал заявление представитель ВОЗ Ханс Клюге, сообщает ТАСС.
Клюге сказал ,что из некоторых государств Европы приходят позитивные сообщения по поводу ситуации с коронавирусом. При этом он указал на то, что впечатления от этих позитивных новостей омрачаются тем, что в других государствах число новых случаев инфицирования коронавирусом стабильно увеличивается.
Представителем ВОЗ среди стран, в которых происходит стабильное увеличение числа инфицированных коронавирусом, были названы Великобритания, Белоруссия, Турция, Украина и Россия.
Клюге сказал ,что из некоторых государств Европы приходят позитивные сообщения по поводу ситуации с коронавирусом. При этом он указал на то, что впечатления от этих позитивных новостей омрачаются тем, что в других государствах число новых случаев инфицирования коронавирусом стабильно увеличивается.
Представителем ВОЗ среди стран, в которых происходит стабильное увеличение числа инфицированных коронавирусом, были названы Великобритания, Белоруссия, Турция, Украина и Россия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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