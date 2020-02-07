ИА «Ореанда-Новости». Всемирная организация здравоохранения заявила о хронической нехватке средств защиты от коронавируса в мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире остро не хватает средств индивидуальной защиты, котораые необходимы для борьбы с распространением заболевания. Его слова приводятся на официальной странице ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус сообщил, что комплекты для проведения анализов, защитные маски, перчатки, респираторы и халаты были направлены в страны каждого региона. Однако мир столкнулся с тем, что средств индивидуальной защиты действительно не хватает.

11 и 12 февраля будет проведён форум, на котором учёные должны изучить вирус 2019-nCoV.