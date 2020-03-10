ИА «Ореанда-Новости». К западу от индонезийского острова Суматра произошло землетрясения силой 5,5 баллов, пишет РИА Новости.



Землетрясения было зафиксировано около пяти вечера по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 126 километрах к западу от населённого пункта Курипан. Очаг залегал на глубине 24,3 километра.



Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.