10.03.2020, 18:48
Возле Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
ИА «Ореанда-Новости». К западу от индонезийского острова Суматра произошло землетрясения силой 5,5 баллов, пишет РИА Новости.
Землетрясения было зафиксировано около пяти вечера по московскому времени. Эпицентр подземных толчков располагался в 126 километрах к западу от населённого пункта Курипан. Очаг залегал на глубине 24,3 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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