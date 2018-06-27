ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Южная Корея уже давно ведет переговоры с Россией касательно проекта по газопроводу из России через Северную Корею, что требуется Сеулу. Однако Республике Корее мешают международные санкции, наложенные на город Пхеньян. Об этом говорит председатель правления и, по совместительству, генеральный директор компании в Южной Корее Kogas Чжон Сын-Иль.

Kogas утверждает, что возобновление работы с российским «Газпромом» вполне возможны и вероятны, более того, переговоры по прокладке газопровода ведутся уже давно.

В перспективе - прокладка газопровода с Дальнего Востока России в Сеул. Об этом компании рассуждают уже с 2008 года. В 2010 году было даже заключено принципиальное согласие, но из-за политики Северной Кореи, особенно ракетно-ядерной программы, осуществить реализацию проекта не удалось.

Чжон Сын-Иль заявляет, что для успешного продолжения реализации потребуется отмена международных санкций относительно Пхеньяна. Это главное условие, помимо него существуют еще несколько.

Тем временем лидер Северной Кореи, которая уже много лет ведет затворнический образ жизни, начал общение с другими странами, такими как Южная Корея, Соединенные Штаты Америки, Китай и другими.

Возможно, это даже значит, что КНДР наконец выйдет из изоляции, хотя, после встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, лидер США не выказал дружелюбия по отношению к своему корейскому коллеге, подписав указ о продлении санкций Америки против Северной Кореи еще на один год.

Этими санкциями Трамп запрещает гражданам КНДР осуществлять работу за границей, запрещает поставку республике нефтепродуктов (в том числе нефти), а также - импорт продукции Северной Кореи. В условия санкции также включено ограничение на бизнес-отношения с компаниями республики, в том числе иностранцами.

Напомним, что ранее между Северной и Южной Кореей были напряженные отношения. Лидер страны, изолированной от внешнего мира, утверждал, что в случае войны Южной Кореи и США, он отдаст приказ атаковать Сеул.