ИА «Ореанда-Новости». В Индонезии ожидают, что поставки российских истребителей Су-35 начнутся до конца 2019 года, заявил 2 июня ТАСС министр обороны республики Риамизард Риачуду. «Думаю, вопрос будет решен в течение этого года», — сказал глава ведомства. В марте об этом говорил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

20 октября 2018 года стало известно, что Индонезия не намерена отменять сделку с Россией по закупке истребителей Су-35, несмотря на антироссийские санкции США и возможные меры за сотрудничество с Москвой. Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали в феврале прошлого года. Первый самолёт Джакарта хотела получить к октябрю, а поставка должна была осуществиться в течение двух лет. Согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолёты товарами.

20 сентября США, руководствуясь законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), США ввели ограничительные меры против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом», в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Данный случай стал первым, когда Вашингтон применил меры за сотрудничество с Россией. 19 февраля текущего года Россия закончила поставки Су-35 Китаю. После этого официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что американские санкции являются грубым нарушением принципов международных отношений.

Су-35 — многофункциональный истребитель поколения 4++. Это последний боевой самолёт, который был построен на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций.