Это открытие удалось произвести исследователям из Питтсбургского университета.

Первую в истории генетической науки печень человека вывели благодаря генетически модифицированным клеткам человека. Эксперимент проводился в два этапа. Для начала учёные взяли клетки кожного покрова человека и на их основе путём генной модификации вывели стволовые клетки. Затем генетики взяли печень крысы и удалили из этого органа собственные клетки. Таким образом, учёные создали своеобразный каркас для будущей искусственно созданной печени. В «пустую» крысиную печень исследователи поместили стволовые клетки человека.

Далее специалисты приступили ко второму этапу исследования. Печень поместили в благоприятные для её развития условия. Таким образом, в самом органе был запущен процесс формирования тканей, которые по своей структуре и химическому составу были схожи с тканями человеческого организма. Позднее сеть кровеносных сосудов сформировалась внутри такой печени и довольно успешно продолжила своё развитие.

Единственное отличие от печени человека заключалось в том, что искусственно выведенная печень отличалась меньшими размерами. Однако, даже такой масштаб органа может быть годен для последующей трансплантации, так как увеличить её в размерах не составит для учёных большой проблемы.

Цель, которую поставили себе учёные из Питтсбурга, заключалась в том, чтобы проследить развитие неалкогольной жировой болезни. В ходе этого эксперимента специалисты выяснили, что некоторые медицинские аппараты являются абсолютно бесполезными для лечения данной болезни.