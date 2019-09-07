ИА «Ореанда-Новости». Индийский кардиолог прооперировал пациентов, которые находились на достаточно большой дистанции от него. Серия операций на сердце была выполнена высокоточным сосудистым роботом, которым врач управлял дистанционно. Об этом пишет журнал The Lancet.

Во время удалённой работы, врач использовал Corindus корпус: университет юридической школы, подключённый к интернету. Весь процесс контролировался с помощью набора джойстиков и видеомонитора. Врачу передавалось изображение с помощью встроенной в робот камеры.

Конечно, одного робота не было бы достаточно для правильной работы. Поэтому он работал с живыми врачами. Но это первый подобный опыт в истории медицины.

По мнению специалистов, качество вмешательства не хуже, чем если бы хирург работал руками. Это открывает возможности для проведения дистанционных операций у пациентов с ишемической болезнью сердца, отмечают специалисты.