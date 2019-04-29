ИА «Ореанда-Новости» Связанная с экстремистами организация Al-Furqan обнародовала на своём канале в Telegram первую за 5-летний период видеозапись с участием руководителя запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.

На видео бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, сидит на полу, скрестив ноги, и даёт наставления и рассказывает о последних событиях. Его слушают несколько человек, их лица скрыты. Запись продолжается 18 минут. Лидер террористов сообщает о том, что битва в сирийском городе Багуз закончена (военные действия там завершились в марте), а также обещает отомстить за убийства и тюремные заключения сторонников «Исламского государства». На записи указано, что она снята в апреле, однако достоверность этого проверить невозможно.