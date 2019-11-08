Взрывы произошли вблизи кафе "Антошка", расположенном на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Как утверждают очевидцы, было несколько взрывов. Самым сильным был первый взрыв. После взрывов начался сильный пожар. Сейчас он уже потушен. На месте происшествия работают врачи скорой помощи и представители службы спасения. В пожарной службе заявили о том, что могли взорваться газовые баллоны, которые были установлены в кафе.