08.11.2019, 12:36
Врачи рассказали о том, сколько человек пострадали от взрывов в Бишкеке
ИА «Ореанда-Новости» По материалу РИА Новости, взрывы прозвучали в пятницу в центральной части города Бишкека. Врачи скорой помощи, прибывшие на место трагедии, сообщили о десяти пострадавших.
Взрывы произошли вблизи кафе "Антошка", расположенном на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Как утверждают очевидцы, было несколько взрывов. Самым сильным был первый взрыв. После взрывов начался сильный пожар. Сейчас он уже потушен. На месте происшествия работают врачи скорой помощи и представители службы спасения. В пожарной службе заявили о том, что могли взорваться газовые баллоны, которые были установлены в кафе.
Взрывы произошли вблизи кафе "Антошка", расположенном на пересечении проспектов Чуй и Эркиндик. Как утверждают очевидцы, было несколько взрывов. Самым сильным был первый взрыв. После взрывов начался сильный пожар. Сейчас он уже потушен. На месте происшествия работают врачи скорой помощи и представители службы спасения. В пожарной службе заявили о том, что могли взорваться газовые баллоны, которые были установлены в кафе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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