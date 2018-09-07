ИА «Ореанда-Новости». Временно исполняющим обязанности главы самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) назначен Денис Пушилин. Такое решение принял Народный Совет ДНР. Ранее Генпрокуратура республики заявила о незаконности назначения исполняющего обязанности главы республики Дмитрия Трапезникова. Парламент проголосовал за проведение выборов 11 ноября этого года.



Денис Пушилин является председателем парламента ДНР, Народный совет принял решение назначить его ВРИО главы ДНР, за документ в пятницу, 7 сентября, в Донецке проголосовали большинство депутатов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее парламент самопровозглашённого государства проголосовал за досрочное прекращение полномочий главы республики Александра Захарченко в связи с его гибелью.

31 августа в Донецке прогремел взрыв, жертвами которого стал Александр Захарченко и его охранник. Это случилось в кафе "Сепар" в центре Донецка. После чего исполняющим обязанности главы в экстренном порядке стал заместитель председателя Совета министров ДНР Дмитрий Трапезников.

Генпрокуратура ДНР в свою очередь направила в Народный совет представление о необходимости заново назначить временно исполняющего обязанности главы республики, повторно сформировать Совет министров, ЦИК и создать все условия для проведения в республике внеочередных выборов.

Выборы были запланированы на осень 2018 года. Парламент проголосовал за проведение выборов главы и депутатов 11 ноября.

При этом члены общественного движения «Донецкая республика», которые являются большинством в парламенте, в августе выступали с инициативой о продлении срока действия полномочий действующего главы и депутатов до пяти лет.

После смерти Александра Захарченко советник главы Александр Казаков заявил, что «вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит».

Напомним, взрыв в кафе власти ДНР признали терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в Службе безопасности Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.