ИА «Ореанда-Новости». Военные силы Мальты 28 марта, в четверг, взяли под контроль судно Elhibru 1 в Средиземном море, которое ранее было захвачено мигрантами. В департаменте информации Мальты сообщили, что военные сопровождают корабль к берегу.

Напомним, 27 марта у побережья Ливии более сотни мигрантов захватили торговое судно, которое спасло их. На захваченном корабле люди направились в сторону Мальты. Торговое судно следовало из Турции и большую часть экипажа составляли турецкие граждане.

Капитану и его команде угрожали мигранты, которые требовали доставить их на Мальту. ВС удалось связаться с кораблём в тот момент, когда он находился на удалённости 30 морских миль. Патрульный военный корабль не позволил захваченному судну войти в территориальные воды Мальты – на борт высадились военные и передали судно капитану, обеспечив безопасность команды.

После высадки на берег мигранты будут переданы полиции для дальнейшего расследования.