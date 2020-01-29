29.01.2020, 08:30
Все теннисистки, представляющие РФ, покинули Australian Open
ИА «Ореанда-Новости». Теннисистка из РФ Анастасия Павлюченкова не смогла победить испанку Гарбинью Мугурусу и не добралась до полуфинала турнира Australian Open.
Испанка Мугуруса обыграла россиянку в двух сетах. Первый сет она выиграла со счётом 7:5. Во втором выиграла шесть геймов и проиграла три.
После поражения Павлюченковой россиянок на турнире не осталось.
Анастасия Павлюченкова сейчас занимает тридцатую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Мугуруса расположилась на тридцать второй.
Испанка Мугуруса обыграла россиянку в двух сетах. Первый сет она выиграла со счётом 7:5. Во втором выиграла шесть геймов и проиграла три.
После поражения Павлюченковой россиянок на турнире не осталось.
Анастасия Павлюченкова сейчас занимает тридцатую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Мугуруса расположилась на тридцать второй.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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