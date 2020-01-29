Испанка Мугуруса обыграла россиянку в двух сетах. Первый сет она выиграла со счётом 7:5. Во втором выиграла шесть геймов и проиграла три.После поражения Павлюченковой россиянок на турнире не осталось.Анастасия Павлюченкова сейчас занимает тридцатую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Мугуруса расположилась на тридцать второй.