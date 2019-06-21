21.06.2019, 18:08
Всемирный день гидрографии отмечают сегодня
ИА "Ореанда-Новости" Всемирный день гидрографии (или World Hydrography Day) отмечают ежегодно 21 июня. Праздник был учреждён 13 лет назад.
В 2006 году Генеральная ассамблея Организации объединённых наций поддержала проведение этого нового международного праздника. Инициатором Дня гидрографии выступила Международная гидрографическая организация (или International Hydrographic Organization). Ведомство ведёт свою деятельность с июня 1921 года.
Составление карт, пояснительных инструкций и требований, необходимых для навигации документов занимается именно гидрография, выступающая как в роли научной, так и практической сферы деятельности. Само слово «гидрография» составлено из двух слов греческого происхождения: «гидро» - вода и «графо» - пишу. Таким образом, буквальный перевод этого слова звучит как «водоописание». Помимо документальной основы в деятельности гидрографов, выделяют и практическую сторону – благодаря этой науке судоходство в океанах и морях, а также во внутренних акваториях государств, обеспечено безопасному движению. Ещё одной областью применения гидрографических знаний является исследование морского дна: работы по углублению дна, поиск новых ресурсов, строительство портов и водозащитных сооружений. Решение некоторых проблем в области экологии не обходится без участия специалистов-гидрографов.
В настоящее время в каждом государстве, имеющим речной или морской флот, существует гидрографическое ведомство. Таким образом, обеспечивается безопасность в навигации плавсредств.
Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization) ежегодно выбирает новую тематику к проведению этого праздника.
В 2006 году Генеральная ассамблея Организации объединённых наций поддержала проведение этого нового международного праздника. Инициатором Дня гидрографии выступила Международная гидрографическая организация (или International Hydrographic Organization). Ведомство ведёт свою деятельность с июня 1921 года.
Составление карт, пояснительных инструкций и требований, необходимых для навигации документов занимается именно гидрография, выступающая как в роли научной, так и практической сферы деятельности. Само слово «гидрография» составлено из двух слов греческого происхождения: «гидро» - вода и «графо» - пишу. Таким образом, буквальный перевод этого слова звучит как «водоописание». Помимо документальной основы в деятельности гидрографов, выделяют и практическую сторону – благодаря этой науке судоходство в океанах и морях, а также во внутренних акваториях государств, обеспечено безопасному движению. Ещё одной областью применения гидрографических знаний является исследование морского дна: работы по углублению дна, поиск новых ресурсов, строительство портов и водозащитных сооружений. Решение некоторых проблем в области экологии не обходится без участия специалистов-гидрографов.
В настоящее время в каждом государстве, имеющим речной или морской флот, существует гидрографическое ведомство. Таким образом, обеспечивается безопасность в навигации плавсредств.
Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization) ежегодно выбирает новую тематику к проведению этого праздника.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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