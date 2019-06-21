Праздник был учреждён 13 лет назад.В 2006 году Генеральная ассамблея Организации объединённых наций поддержала проведение этого нового международного праздника.Ведомство ведёт свою деятельность с июня 1921 года.Само слово «гидрография» составлено из двух слов греческого происхождения: «гидро» - вода и «графо» - пишу. Таким образом, буквальный перевод этого слова звучит как «водоописание».Ещё одной областью применения гидрографических знаний является исследование морского дна: работы по углублению дна, поиск новых ресурсов, строительство портов и водозащитных сооружений. Решение некоторых проблем в области экологии не обходится без участия специалистов-гидрографов.В настоящее время в каждом государстве, имеющим речной или морской флот, существует гидрографическое ведомство. Таким образом, обеспечивается безопасность в навигации плавсредств.Международная гидрографическая организация (International Hydrographic Organization) ежегодно выбирает новую тематику к проведению этого праздника.