06.06.2019, 00:36
Всероссийские соревнования рыбаков ожидаются в Вологодской области
ИА "Ореанда-Новости" Через месяц всех рыболовов Вологодской области ожидают всероссийские соревнования по рыбной ловле. Кроме жителей Вологодчины участие примут рыбаки и из других российских регионов.
Соревнования пройдут 6 июля в городе Кириллове Вологодской области. Население города проведения этого своеобразного чемпионата составляет около 7,5 тысяч человек. Территориально состязаться рыбаки будут на берегу Сиверского озера. Само озеро занимает площадь в 7,5 квадратных километров. На берегу Сиверского озера расположен известный Кирилло-Белозёрский мужской монастырь. Что касается видов рыб, которые водятся в акватории озера, то здесь отмечают плотву, леща, язь, щуку, судака, налима, ерша, окуня.
Всероссийские соревнования по рыбной ловле проходят при поддержке Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Цель, которую поставили организаторы всероссийского соревнования по рыбной ловле - это прежде всего популяризация этого распространённого среди многих соотечественников занятия. Соревнования включают в себя как любительскую, так и спортивную рыбалку.
В рамках соревнования состоятся состязания рыбаков в трёх номинациях. Это ловля со спиннингом с лодки, поплавок с берега и донная удочка с берега. Не забыли организаторы и юных любителей тихой охоты. Для них запланирована отдельная развлекательная программа. Кроме того, на соревнованиях молодому поколению расскажут о том, как бережно относиться к окружающей природе.
Все развлекательные мероприятия в Кириллове пройдут бесплатно. Всех участников и победителей соревнования ожидают ценные призы.
Соревнования пройдут 6 июля в городе Кириллове Вологодской области. Население города проведения этого своеобразного чемпионата составляет около 7,5 тысяч человек. Территориально состязаться рыбаки будут на берегу Сиверского озера. Само озеро занимает площадь в 7,5 квадратных километров. На берегу Сиверского озера расположен известный Кирилло-Белозёрский мужской монастырь. Что касается видов рыб, которые водятся в акватории озера, то здесь отмечают плотву, леща, язь, щуку, судака, налима, ерша, окуня.
Всероссийские соревнования по рыбной ловле проходят при поддержке Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области. Цель, которую поставили организаторы всероссийского соревнования по рыбной ловле - это прежде всего популяризация этого распространённого среди многих соотечественников занятия. Соревнования включают в себя как любительскую, так и спортивную рыбалку.
В рамках соревнования состоятся состязания рыбаков в трёх номинациях. Это ловля со спиннингом с лодки, поплавок с берега и донная удочка с берега. Не забыли организаторы и юных любителей тихой охоты. Для них запланирована отдельная развлекательная программа. Кроме того, на соревнованиях молодому поколению расскажут о том, как бережно относиться к окружающей природе.
Все развлекательные мероприятия в Кириллове пройдут бесплатно. Всех участников и победителей соревнования ожидают ценные призы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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