Кроме жителей Вологодчины участие примут рыбаки и из других российских регионов.Население города проведения этого своеобразного чемпионата составляет около 7,5 тысяч человек. Территориально состязаться рыбаки будут на берегу Сиверского озера. Само озеро занимает площадь в 7,5 квадратных километров. На берегу Сиверского озера расположен известный Кирилло-Белозёрский мужской монастырь. Что касается видов рыб, которые водятся в акватории озера, то здесь отмечают плотву, леща, язь, щуку, судака, налима, ерша, окуня.Всероссийские соревнования по рыбной ловле проходят при поддержке Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области.Соревнования включают в себя как любительскую, так и спортивную рыбалку.Это ловля со спиннингом с лодки, поплавок с берега и донная удочка с берега. Не забыли организаторы и юных любителей тихой охоты. Для них запланирована отдельная развлекательная программа. Кроме того, на соревнованиях молодому поколению расскажут о том, как бережно относиться к окружающей природе.Все развлекательные мероприятия в Кириллове пройдут бесплатно. Всех участников и победителей соревнования ожидают ценные призы.