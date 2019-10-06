06.10.2019, 23:45
Вторая партия российского оружия была доставлена в ЦАР
ИА «Ореанда-Новости». С разрешения Совета безопасности ООН была произведена вторая поставка российского оружия в Центральноафриканскую республику по соглашению о военном сотрудничестве.
С августа 2018 года Россия на безвозмездной основе поставляет в ЦАР военное оружие и технику. Вторая партия была представлена в составе 14 самолётов. До этого Россия передала в пользование Центральноафриканской республике огнестрельное оружие.
По межправительственному соглашению в Беренго была создана военная база, на которой располагаются российские военные для обучения местных солдат.
С августа 2018 года Россия на безвозмездной основе поставляет в ЦАР военное оружие и технику. Вторая партия была представлена в составе 14 самолётов. До этого Россия передала в пользование Центральноафриканской республике огнестрельное оружие.
По межправительственному соглашению в Беренго была создана военная база, на которой располагаются российские военные для обучения местных солдат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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