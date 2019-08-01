01.08.2019, 19:21
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла
ИА «Ореанда-Новости». Вулкан "Ключевской", который находится на Камчатке, выбросил столб пепла длинной в 5,5 метров. Этот вулкан является самым высоким действующим вулканов в Евразии.
Шлейф от вулкана распространяется примерно на 10 километров к югу от него. Вулкану присвоен повышенный уровень опасности, так как повторные пепловые выбросы могут повторяться несколько раз на высоту 5-7 метров. Это может сказаться на работу международных и низколетающих самолётов.
По данным МЧС, на данный момент угрозы населению пока нет.
Шлейф от вулкана распространяется примерно на 10 километров к югу от него. Вулкану присвоен повышенный уровень опасности, так как повторные пепловые выбросы могут повторяться несколько раз на высоту 5-7 метров. Это может сказаться на работу международных и низколетающих самолётов.
По данным МЧС, на данный момент угрозы населению пока нет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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