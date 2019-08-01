ИА «Ореанда-Новости». Вулкан "Ключевской", который находится на Камчатке, выбросил столб пепла длинной в 5,5 метров. Этот вулкан является самым высоким действующим вулканов в Евразии. 

Шлейф от вулкана распространяется примерно на 10 километров к югу от него. Вулкану присвоен повышенный уровень опасности, так как повторные пепловые выбросы могут повторяться несколько раз на высоту 5-7 метров. Это может сказаться на работу международных и низколетающих самолётов. 

По данным МЧС, на данный момент угрозы населению пока нет.