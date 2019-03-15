ИА «Ореанда-Новости». В скором будущем за въезд в исторический центр Венеции платить будут туристы, которые не планируют оставаться в городе на ночлег. Предполагалось, что плата будет введена с 1 мая, однако сроки переносятся на несколько месяцев. Об этом сообщил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

В феврале 2019 года коммунальный совет города одобрил предложение ввести плату для туристов в качестве эксперимента. Венеция входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предполагается, что после введения платы власти города будут тщательно следить в течение года за результатами эксперимента.

Власти переносят сроки, так как хотят тщательно продумать и организовать это. В том числе обсудить, куда именно включить плату и как её будут возвращать при условии ночёвки в гостинице. Планируется ввести эту меру с июня или юля, пояснил Бруньяро.

Изначально в пробном режиме будет действовать единый налог – 3 евро. В январе 2020 года его планируют удвоить. После (до 30 июня 2020 года) планируют придумать «цветной календарь» для туристов исходя из загруженности города туристами – будут зелёные, красные и чёрные дни. В тяжёлом (чёрном) для Венеции режиме плата составит 10 евро. В непопулярное – зелёное – время проезд останется 3 евро.

По задумке, плату будут взымать через проездной билет в Венецию на любом из видов транспорта. Эти деньги пойдут на уборку мусора и поддержание инфраструктуры.