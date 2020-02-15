15.02.2020, 12:41
ВВС США подтвердили информацию о взрыве ступени ракеты «Циклон-3»
ИА «Ореанда-Новости». Вчера, 14 февраля, ВВС Соединённых Штатов Америки подтвердили информацию о взрыве ступени ракеты «Циклон-3».
По их словам, ступень советской ракеты взорвалась в среду, 12 февраля, в 10-46 по всемирному времени или в 13-46 по МСК. После взрыва ступени образовались 75 осколков, за которыми следят специалисты 18-ой эскадрильи контроля космического пространства в США. Американцы также уточнили, что взрыв советской ракеты произошёл внезапно, никакого предшествующего столкновения с объектами из космоса зафиксировано не было.
Стоит отметить, что американские ВВС не уточняют, есть ли опасность для других космических объектов из-за обломков «Циклона-3».
По их словам, ступень советской ракеты взорвалась в среду, 12 февраля, в 10-46 по всемирному времени или в 13-46 по МСК. После взрыва ступени образовались 75 осколков, за которыми следят специалисты 18-ой эскадрильи контроля космического пространства в США. Американцы также уточнили, что взрыв советской ракеты произошёл внезапно, никакого предшествующего столкновения с объектами из космоса зафиксировано не было.
Стоит отметить, что американские ВВС не уточняют, есть ли опасность для других космических объектов из-за обломков «Циклона-3».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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