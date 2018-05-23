ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В прошлом 2017 году экзаменационные варианты попадали в руки учеников таким образом: плотно запечатанный и неповрежденный конверт доставляется в пункт проведения экзамена, следом - в саму аудиторию, а затем - выпускникам. Предварительно организаторы демонстрируют целостность бумажного пакета с контрольно-измерительными материалами экзаменуемым, и только затем имеют право его распаковать. Однако такой способ не помог стопроцентно избежать утечки засекреченной информации.

Теперь готовые комплекты заданий, упакованные в нетронутый конверт, выпускники не увидят. Нововведение таково - задачи будут записываться на закодированный электронный носитель (диск), раскодировать который маловероятно возможно, но, если все-таки удастся, то оставшегося времени до начала экзамена не хватит ни на что. С диска экзаменационные варианты распечатываются на принтере уже непосредственно на глазах у всей аудитории. Пробный тест прошел, и одиннадцатиклассники поделились своими впечатлениями.

У кого-то из сдающих ЕГЭ в некоторых (пока не уточняется каких) регионах возникли неприятные и незаконные ситуации с организаторами. Несмотря на то, что расходы на канцелярию и все остальные материалы для доставки и извлечения контрольно-измерительных заданий учтены в бюджете, целый ряд сотрудников попытался взять с учеников средства, якобы за эти самые расходники.

Кто-то попробовал (и, кстати, вполне успешно) потребовать деньгами, кто-то - бумажными листами для печати, а кто-то и вовсе сказал принести картридж с чернилами. В Рособрнадзоре заявили, что такие действия нарушают закон, так как все вышеперечисленные предметы учтены в образовательном бюджете, деньги на них выделены. Все, что должны иметь при себе ученики - свой паспорт, гелевую ручку и полученные на школьных занятиях умения.