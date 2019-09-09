Об этом свидетельствую данные, полученные с помощью спутниковых систем.

По информации, предоставленной сотрудниками Национального института космических исследований (или INPE), за январь – август текущего года в бразильской части Амазонии вырублено около шести с половиной квадратных километров леса – 6 404. Этот показатель более чем на девяносто процентов превышает показатель прошлого года. Тогда за восемь месяцев было уничтожено около трёх с половиной тысяч квадратных километров леса. Такие сведения стали доступными благодаря использования спутниковых систем Deter. Что касается прошлого месяца, то уже успели вырубить около одной тысячи семисот квадратных километров амазонских лесов. В целом, эксперты считают, что за весь 2019 год порядка десяти тысяч квадратных километров будут вырублены человеком. Более точные данные можно будет узнать в ноябре, когда спутниковая система Deter проведёт сравнительный анализ текущего и прошлого года.

Одновременно с масштабными показателями вырубки амазонского лесного массива, специалисты зафиксировали на этой территории огромное количество лесных пожаров. Такого масштаба эксперты не видели в течение последних девяти лет. В августе было зафиксировано около тридцати тысяч очагов возгорания, что практически на двести процентов больше, чем в августе прошлого года. В целом, с начала 2019 года на территории бразильской части амазонских лесов было зафиксировано около сорока семи тысяч природных пожаров.

Стоит упомянуть, что действующий президент Бразилии Жаир Болсонару несколько ослабил законодательство, призванное защищать окружающую среду. Результатом проведённых мер стало увеличение площади вырубаемых в Амазонии лесов.