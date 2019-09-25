

В книге Ride of A Lifetime Роберт написал свои незабываемые впечатления от созданной компанией картины. Айгер также отметил, что получил больше положительных эмоций от этого фильма, чем от любой другой, созданной при его участии, ленты.



Тем не менее, подобное отзывы не удивительны, так как «Чёрная пантера» – единственный фильм от Marvel, который номинировали на «Оскар» и «Лучшую ленту».