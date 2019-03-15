ИА «Ореанда-Новости». Взрыв раздался в районе вокзала города Окленд (Новая Зеландия). По данным ТАСС, цитирующего новозеландские СМИ, это не очередной теракт, а контролируемый взрыв.

В районе вокзала и одного из торговых центров Окленда раздался звук взрыва. Однако оказалось, что это не теракт. В связи с трагическими инцидентами в другом новозеландском городе, Крайстчёрч, местные власти усилили меры безопасности. Обнаружив в районе вокзала два бесхозных рюкзака, специалисты направили туда робота-сапёра. Сумки, в которых могли находиться бомбы, были ликвидированы. Всё это никак не повлияло на работу вокзала и торгового центра.

Изначально СМИ писали, что взрыв может быть очередным терактом, подобным тем, что произошли 15 марта в Крайстчёрче. Террористы атаковали людей в мечетях Линвуд Масджид и Аль-Нур, а также открыли стрельбу у больницы города. По последним данным, в результате нападений погибли 40 человек, 20 пострадали.