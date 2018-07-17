Соглашение стало результатом переговоров, которые длились между сторонами четыре года. Данный договор определяет создание самой крупной в мире зоны свободной торговли, он вступит в силу осенью 2019 года.

Текст документа, согласно которому должно быть ликвидировано почти 99% торговых пошлин, был составлен более полугода назад. Взаимное освобождение от пошлин в рамках экономического сотрудничества предполагает экономию в размере одного миллиарда в год.

Экспортеры с обеих сторон соглашения смогут оценить преимущества зоны свободной торговли уже в ближайшее время.

Общий торговый оборот Японии и стран Евросоюза по оценочным данным составляет более 85 миллиардов долларов. Предполагается, что подписание договора позволит увеличить объемы экспорта продукции химического производства из ЕС в Японии минимум на 20%, а машиностроения примерно на 15%. Выгоду от сотрудничества в рамках зоны свободной торговли смогут ощутить и японские производители. Например, импортный тариф в размере 10% на японские автомобиле будет постепенно полностью ликвидирован.

Новая зона свободной торговли станет самой крупной в мире: она охватывает более 600 миллионов человек, и не менее 30% мирового ВВП. На официальном сайте Евросоюза опубликовано официальное заявление руководителей организации, в котором говорится: «Сегодня мы отмечаем исторический шаг — подписание грандиозного торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира. В полной мере реализуя это соглашение, ЕС и Япония дают мощный сигнал в поддержку свободной, справедливой и основанной на правилах торговли, а также против протекционизма. Соглашение об экономическом партнерстве демонстрирует миру твердую политическую волю ЕС и Японии высоко нести флаг свободной торговли».

Следует подчеркнуть, что данное соглашение подписано в период торговой войны между Китаем, ЕС и США . Напомним, что в апреле 2018 года ЕС подписала предварительное соглашение о зоне свободной торговли с Мексикой. Таким образом Европа стремится снизить зависимость от санкций и барьеров, которые вводит Вашингтон.