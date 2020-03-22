ИА «Ореанда-Новости». В Японии начались клинические испытания препарата Авиган против коронавируса. Лекарство также известно под названиями Фавипиравир и Фавилавир. Специалисты считают, что оно может быть эффективно в борьбе с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом сообщил телеканал NHK.

Препарат был разработан для лечения гриппа шесть лет назад. Затем опыты на животных выявили побочные явления для развития плода. Поэтому данное лекарство было исключено из применения беременным женщинам и попало в список препаратов, для назначения которых требуется специальное разрешение властей. Однако не так давно китайские учёные обнаружили, что препарат эффективен при лечении коронавирусной пневмонии.

Испытания в Японии будет проводиться на 80 пациентах, у которых был подтверждён коронавирус.