ИА «Ореанда-Новости». Sony представила носимое устройство Reon Pocket, которое можно использовать в качестве кондиционера или обогревателя и закрепить на одежде.

В устройстве используется элемент Пельтье, термоэлектрический преобразователь, используемый в автомобильных или винных холодильниках.

Компактное устройство весом 85 грамм помещается в специальную карманную футболку, расположенную на спине возле верхней части позвоночника. Гаджетом можно управлять через приложение в телефоне на iOS или Android, также анонсирован ручной и автоматический режимы.

Устройство будет выпущено в двух версиях: Standard и Pocket Reon Reon Pocket Lite. Во-вторых, более дешевая версия имеет только режим ручного управления.

Краудфандинговая кампания Sony была запущена в воскресенье, но собрала 43 процента средств, необходимых для выхода Reon Pocket. К сожалению, устройство доступно только в Японии. Цена новинки варьируется от 12 760 иен (~ 117 долларов) до 19 030 иен (~ 175 долларов) в зависимости от версии устройства и количества футболок.