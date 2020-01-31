31.01.2020, 12:42
Японским учёным удалось выделить геном нового коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». В японском Национальном институте инфекционных заболеваний смогли выделить геном коронавируса нового типа, приведший к тому, что заразились порядка 9,7 тысяч человек в КНР.
В материале агентства Киодоз заявлено, что учёные произвели соскоб со слизистой гортани пациента, у которого было подтверждено заболевание.
После того, как выделенным вирусом в ходе эксперимента были поражены другие клетки, специалисты рассказали о том, что им удалось выделить геном нового коронавируса. В Японии впервые смогли самостоятельно выделить данный геном. До этого патоген был выделен специалистами из КНР.
В материале агентства Киодоз заявлено, что учёные произвели соскоб со слизистой гортани пациента, у которого было подтверждено заболевание.
После того, как выделенным вирусом в ходе эксперимента были поражены другие клетки, специалисты рассказали о том, что им удалось выделить геном нового коронавируса. В Японии впервые смогли самостоятельно выделить данный геном. До этого патоген был выделен специалистами из КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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