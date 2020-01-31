В материале агентства Киодоз заявлено, что учёные произвели соскоб со слизистой гортани пациента, у которого было подтверждено заболевание.После того, как выделенным вирусом в ходе эксперимента были поражены другие клетки, специалисты рассказали о том, что им удалось выделить геном нового коронавируса. В Японии впервые смогли самостоятельно выделить данный геном. До этого патоген был выделен специалистами из КНР.