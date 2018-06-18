ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Японии в связи с сильным землетрясением на западе страны пострадало 91 человек. Ещё для троих ЧП обернулось летальным исходом. Пострадавшими в основном являются жители Осаке и Киото. Среди погибших есть и несовершеннолетний ребёнок, девочка 9 лет. Её придавило стеной рядом со школьным бассейном города Такацуки. Другие две жертвы являются жителями города Осака в районе Хигасиёдогава. Оба представители мужского пола. Какие-либо данные о гражданах России отсутствуют.

На данный момент остановлено передвижение на железных дорогах в месте бедствия. Прекратили свой ход даже известные японские скоростные поезда «Синканкэс». Все авиарейсы в Осаки так же были отменены, а аэропорт временно закрыт. В этом же городе, а также в Хего без электроэнергии остались более 170 000 домов и апартаментов.

Землетрясение с магнитудой 6.1 произошло рано утром. Сила толчков была столь колоссальна, что по японским меркам она составила 6/7 баллов по местной шкале. Эпицентр землетрясения находился на 13 километрах под землей под северной частью города Осака.

Страна Япония давно славится своими постоянными землетрясениями. Так происходит ввиду не самого удачного расположения японских островов. Они размещены на так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, области по периметру Тихого океана. В ней находится большинство действующих вулканов в мире, из-за чего в этом регионе постоянно происходят землетрясения. Количество огненных гор составляет 328 из 540.

В последнее время данная местность проявляет нешуточную активность. Вначале извержение вулкана в Венесуэле, затем события на Гавайях и вот теперь Япония. Опасность всего этого заключается в том, что подобная активность в регионе может пробудить так называемые спящие супервулканы. Их извержение может привести к катастрофическим последствиям.

Сами острова представляют из себя старо вулканический архипелаг, что значит, что сами острова появились благодаря давнему извержению вулкана. Это подтверждается в том числе геологическими исследованиями, которые говорят о наличии старой затвердевшей магмы в почве Японии.