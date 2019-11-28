ИА «Ореанда-Новости». В Сеуле и Токио сообщили о том, что КНДР выпустил «неопознанный снаряд».

Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи и Японская служба безопасности на море сообщили о пуске со стороны КНДР неопознанного снаряда. Телеканал NHK привёл предположения японской службы о том, что возможно выпущенным неизвестным снарядом была ракета.

Военные Кореи начали анализ данных о пуске. Перед ними стоит задача определить тип снаряда, чтобы выявить его опасность. В ведомстве Японии уже предупредили суды, которые находятся сейчас в море, и призвали их соблюдать осторожность.

Этот пуск стал двенадцатым с мая этого года. КНДР продолжает делать пробные пуски ракет новых модификаций.