ИА «Ореанда-Новости». Руководство Южной Осетии призвала страну ЕС признать республику. Об обращении страны к итальянскому правительство стало известно от официального представителя МИДа Осетии Мауро Мурджиа.

По его заверениям, сейчас именно то время, когда Италия во главенстве с действующим правительством может признать автономию страны.

Мурджиа также отметил, что необходимо отойти от стереотипам европейской нации. Они навязаны извне и искажают реальную картину.

Признание республик – это весомый шаг к восстановлению традиций мирового сосуществования. По словам представителя МИДа Осетии, это поможет объединиться во имя права народа на самоопределение и права выбирать своё будущее.

Автономию Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года признала Российская Федерация. По заявлением руководства страны, признание независимости республик отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру.