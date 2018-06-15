ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среди первых - Ставропольский и Краснодарский край. В обоих регионах серьезную угрозу грядущему урожаю представляет засуха.

Как сообщила пресс-служба губернатора Краснодарского края, уборочная кампания здесь началась 8 июня, раньше обычного из-за погодных условий. Первыми вышли в поля 20 комбайнов трех районов Кубани, Гулькевичского, Красноармейского и Курганинского. Всего же в регионе в уборочной будут задействованы 40 тысяч единиц техники. «Ситуация была не лучшая: теплая весна и теплое лето, северные районы края попали под засуху. Поэтому уборочную кампанию мы начинаем на две недели раньше. Жатва должна пройти максимально быстро, в сжатые сроки - не более двух недель. Главная задача - сохранить зерно», - приводит слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сайт agronews.ru

В прошлом году этот край намолотил 14,7 миллионов тонн зерновых, что составило почти 10% от общероссийского урожая. В этом году региону предстоит обмолотить 1,6 миллионов гектаров озимых и 1,9 - яровых. Зернохранилища Краснодара готовы к приемке нового урожая, в них можно засыпать до 13 миллионов тонн зерна.

Накануне к краснодарцам присоединились хлеборобы Ставропольского края, где первыми уборку начали восточные районы региона. Она в этом году охватит площади более 2 миллионов гектаров, из которых большая часть, 1,8 миллионов га - озимая пшеница. Об этом сообщила в четверг, 14 июня пресс-служба губернатора Ставропольского края по итогам селекторного совещания с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

По словам пресс-службы, в восточных районах уже обмолочено 500 гектаров ячменя. В ближайшее время регион приступит к уборке озимой пшеницы. Хранилища для размещения и подработки будущего ставропольского урожая подготовлена, регион способен принять до 10,9 миллионов тонн зерна.

Между тем, в сибирских регионах России еще продолжается сев. В понедельник власти семи районов Томской области ввели режим ЧС из-за затянувшихся сроков посевной, так как к начало лета яровой сев в регионе был проведен лишь на 66% запланированных площадей. До этого режимы чрезвычайных ситуаций были объявлены в Новосибирской и Омской областях.