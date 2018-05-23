ОРЕАНДА-НОВОСТИ Юлия Скрипаль, которая пережила попытку отравления, устроенную на неё и её отца, бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля, организованную в английском городке Солсбери, сделала заявление о том, что попытки пойти на поправку были долгими и дались тяжело. Об этом Юлия Скрипаль дала интервью одному британскому издательству.

Юлия призналась, что ей и её отцу очень повезло, что они оба остались живы после покушения. Так же она добавила, что её шокировал факт, что использовалось нервно-паралитическое вещество.

«В долгосрочной перспективе я надеюсь вернуться домой, в мою страну», — добавила Скрипаль. До этого времени она постепенно старается преодолеть те «разрушительные изменения», которые пришлось перенести как физиологически, так и эмоционально. Юлия планирует помочь заботиться об отце после того, как он пойдёт на поправку.

Скрипаль также выразила благодарность за предложенную дипломатическим представительством России помощь, но в текущий момент она не готова пользоваться его услугами.

Юлия Скрипаль вышла на связь с изданием через английских правоохранителей. Ни они, ни репортеры не называют текущее местоположение дочери бывшего сотрудника ГРУ. Примечательно, что Юлия полностью вела беседу на русском языке, причем для достоверности предоставила выдержки из разговора в письменном виде на русском и английском языке. На всех экземплярах Скрипаль подписалась. Записывать свой разговор на видео она категорически отказалась.

Юлию Скрипаль выписали из медицинского учреждения 10 апреля. Вскоре она была переправлена в некое безопасное место. После выхода из больницы Юлия предпочла не выходить на связь с российским посольством, хотя до сих пор является гражданкой России. От неё поступило заявление в полицию, в котором сообщалось об отказе использования услуг посольства Соединённого королевства. Её отца выписали из больницы на минувшей неделе.