ИА «Ореанда-Новости». В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Традиционно она открылась с присуждения награды за исследования в области физиологии и медицины. По итогам 2018 года она присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака.



Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё открыли новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями – они разработали отличный от радио- и химиотерапии подход к лечению рака.

Дело в том, что основной проблемой онкологии заключена в том, что злокачественные образования и опухоли не распознаются имунной системой.

В 1992 году Хондзё обнаружил, что на поверхности клеток иммунной системы Т-лимфоцитов находится молекулу белка PD-1, который раковые клетки блокируют, тем самым становясь «невидимыми» для иммунных клеток. Позже были разработаны лекарственные антитела, блокирующие эту способность раковых клеток, тем самым давая организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

Через три года, в 1995 году, Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве подавляющего элемента для Т-клеток. Под руководством Эллисона удалось разработать антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов. Таким образом, с помощью нового лекарства ученым удалось подавить несколько видов рака у мышей.





The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI