ИА «Ореанда-Новости». В Стокгольме началась Нобелевская неделя. Традиционно она открылась с присуждения награды за исследования в области физиологии и медицины. По итогам 2018 года она присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё, разработавшим новый метод иммунотерапии рака.



Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё открыли новый метод борьбы с онкологическими заболеваниями – они разработали отличный от радио- и химиотерапии подход к лечению рака.

Дело в том, что основной проблемой онкологии заключена в том, что злокачественные образования и опухоли не распознаются имунной системой.

В 1992 году Хондзё обнаружил, что на поверхности клеток иммунной системы Т-лимфоцитов находится молекулу белка PD-1, который раковые клетки блокируют, тем самым становясь «невидимыми» для иммунных клеток. Позже были разработаны лекарственные антитела, блокирующие эту способность раковых клеток, тем самым давая организму возможность распознавать и уничтожать злокачественные опухоли.

Через три года, в 1995 году, Эллисон впервые обнаружил Т-лимфоциты (CTLA-4), выступающие в качестве подавляющего элемента для Т-клеток. Под руководством Эллисона удалось разработать антитела, которые блокируют активность Т-лимфоцитов. Таким образом, с помощью нового лекарства ученым удалось подавить несколько видов рака у мышей.





BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.” pic.twitter.com/gk69W1ZLNI — The Nobel Prize (@NobelPrize) 1 октября 2018 г.

«До открытия, сделанного лауреатами премии по медицине 2018 года, прогресс в клиническом лечении [рака] был скромным. «Иммунная контрольная терапия» совершила революцию в лечении рака и коренным образом изменила наше видение того, как можно управлять онкологией», — отметили в Нобелевском комитете.

Хондзё — японский ученый-иммунолог. Элиссон — американский специалист по иммунотерапии рака.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали трое американцев, которые открыли молекулярные механизмы, которые лежат в основе работы биологических часов.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет девять миллионов шведских крон (около одного миллиона долларов США).

2 октября, будет объявлен лауреат Нобелевской премии по физике, 3 октября — по химии. В пятницу, 5 октября, станет известен обладатель Нобелевской премии мира этого года. 8 октября – завершение объявлением лауреата по экономике. Особенностью этого года стало то, что организаторы отказались присуждать премию по литературе.