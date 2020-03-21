ИА «Ореанда-Новости» . За прошедший день из Ливана вернулись более 35 сирийских мигрантов. Информация об этом появилась в бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и надзору за беженцами РФ.

В сообщении говорится, что в Сирийскую Арабскую Республику из других стран вернулись 36 беженцев, из которых 35 человек вернулись на родину из Ливана. Уточняется, что через контрольно-пропускной пункт «Насиб» в Иордании за прошедшие сутки беженцы не проходили.

В общей сложности, специалисты разминировали почти два гектара земли и нашли более 45 взрывоопасных объектов.