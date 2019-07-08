Заболевших в Турции россиянок экстренно вернули на родину
Вторая россиянка обратилась в страховую компанию двумя неделями позже. Она пожаловалась на судороги, высокую температуру и потерю сознания. Поскольку обеим девушкам требовалось длительное лечение, стоимость которого могла превысить сумму страхового покрытия полисов, их решили немедленно эвакуировать в Россию спецбортом.
Отмечается, что сумма страхового покрытия по полисам у каждой из застрахованных туристок составляла 40 тысяч долларов при том, что стоимость медицинских услуг по первому случаю (восемь дней в реанимационном отделении) составила пять тысяч долларов, по второму (21 день в реанимационном отделении) — 11 600 долларов.
В июле 2018 года британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг самых опасных стран для путешествий. Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — это Таиланд. Почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год было составлено именно там.
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